GdS – Ulivieri: “Condivido l’idea della Panchina d’oro a Mihajlovic”

“Condivido le parole di Di Vaio che ha proposto di assegnare la Panchina d’oro a Mihajlovic: mi sembra una bella idea. Dipenderà dai miei colleghi, ma credo che un riconoscimento del genere potrebbe starci, anche vista la cavalcata dello scorso anno. Mihajlovic è un allenatore molto preparato: mi sento vicino a lui per come mette la squadra in campo, ma anche per i momenti che sta vivendo adesso. Appena ci vedremo gli regalerò un tartufo, che è una cosa che non si fa assolutamente per chiunque”.

