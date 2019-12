Saputo alla cena di Natale: “Saremo sempre grati a Sinisa Mihajlovic”

“Il 2019 è stato un anno particolare per il Bologna. Abbiamo vissuto emozioni fortissime, sia fuori che dentro al campo. Il 27 gennaio 2019 ci siamo ritrovati qui, ma l’umore era completamente diverso: c’era appena stata Bologna-Frosinone 0-4, eravamo terzultimi in classifica e avevamo paura di andare in Serie B. Sono passati 11 mesi e sono cambiate tantissime cose. E’ arrivato Mihajlovic e nuovi giocatori, e abbiamo chiuso il campionato scorso con il 10^ posto. Siamo ripartiti. La società sta continuando il suo percorso di crescita anche fuori dal campo, abbiamo avviato nuove strategie per tifosi e partner commerciali. Siamo sulla strada giusta anche se c’è ancora tanto lavoro da fare, il Bologna è un club sempre più conosciuto e stimato all’estero”.

