Sabatini: “Bologna è una regola, ecco il rinnovo. Mercato? Dico che…”

Torna a parlare Walter Sabatini in vista del finale di stagione e dopo le quattro reti subite a Firenze. Il dirigente resterà a Bologna per continuare il ciclo iniziato un anno fa. Le sue parole a Gazzetta.

“Questa stagione è stata surreale. Prima la malattia di Mihajlovic, poi il Coronavirus. La sconfitta di Firenze non cambia nulla: questa è stata una stagione straordinaria per il Bologna. Male invece i gol subiti per 32 partite consecutive, ma è una cosa che non si ripeterà. Questo progetto vuole essere un qualcosa di duraturo, e non effimero. Noi vogliamo essere attori, non spettatori. Europa? La nostra Europa è finire con Mihajlovic in panchina, e così sarà. Sono ottimista, ora abbiamo più certezze sotto tutti i punti di vista. Il mio rinnovo? Firmato. Bologna è una regola, è la mia bolla di felicità: straordinaria e protettiva”.