GdS – Rinviato il sogno di Tomiyasu: il giapponese aspetta le Olimpiadi del 2021

Che Takehiro Tomiyasu si sia presentato alla grande, è noto a tutti. Il difensore giapponese è sbarcato a Bologna in estate, acquistato dai belgi del Sint-Truiden per 7 milioni di euro. In controtendenza rispetto ai suoi connazionali che hanno militato in Serie A, il classe 1998 ci ha messo ben poco ad adattarsi al campionato italiano: dal modo di giocare al rapporto coi tifosi, dallo stile di vita alla cucina. Tomiyasu ci ha impiegato poche settimane a conquistare il cuore dei tifosi (e quello di Mihajlovic). Arrivato come centrale, il tecnico serbo ne ha intraviste le capacità come terzino destro: Tomi è ora un insostituibile di questo Bologna.

Il suo sogno però era – ed è ancora – un altro. Giocare le Olimpiadi di Tokyo. Il Coronavirus gli ha impedito di vestire la maglia della sua nazionale e di scendere in campo da protagonista nei Giochi Olimpici di quest’estate. “Poco male”. Se ne riparlerà l’anno prossimo. Tomiyasu si è infatti preso le chiavi anche della difesa giapponese – nonostante la sua giovane età – e nell’estate del 2021 guiderà la formazione nipponica verso un vero e proprio sogno: superare la squadra che a Città del Messico ’68 ha conquistato la medaglia di bronzo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”