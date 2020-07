GdS – Riecco l’Italia, le nuove date

Ripresa la Serie A, fra non molto toccherà anche finalmente alla nostra Nazionale. Il campionato terminerà ad inizio agosto per poi riprendere la stagione successiva a metà settembre. Qualche giorno prima sarà però la volta dell’Italia, impegnata nel girone di Nations League. Gli impegni sono tanti e il tempo è poco. Ecco quindi che la squadra di Mancini giocherà 8 gare – 6 ufficiali e 2 amichevoli – in appena 2 mesi e mezzo.

Si parte il 4 settembre a Firenze con la Bosnia, inserita nel girone degli azzurri. Poi il 7 la sfida più difficile, quella ad Amsterdam con l’Olanda. Si passa quindi alla pausa di ottobre: l’11 in Polonia ed il 15 a San Siro di nuovo contro gli “Orange”. Si chiude a novembre con Polonia (15) in casa e Bosnia (18) in trasferta. La prima squadra qualificata accederà alle Final Four. Ma non è finita qui. L’Italia sarà infatti impegnata anche in un paio di amichevoli: il 7 ottobre a Parma contro la Moldova e l’11 novembre con l’Estonia. L’occhio, però, rimane sempre rivolto agli Europei del 2021.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”