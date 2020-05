GdS – Restyling Dall’Ara, slitta la data di inizio dei lavori

Il Bologna ha finalmente raggiunto l’accordo con il Credito Sportivo per il finanziamento dei lavori di restyling del Dall’Ara. Ora sarà la volta dell’iter istituzionale di Palazzo d’Accursio: il club rossoblu dovrà presentare una lettera d’intenti al Consiglio Comunale in cui dichiara che si occuperà di circa il 70% dei costi dei lavori. In seguito, si passerà al cantiere.

Dapprima l’inizio dei lavori era stato stimato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Inutile dire, però, che il Coronavirus ha fatto slittare queste date. A Bologna ora si parla della primavera del 2022 per l’inizio dell’attività di restyling: da qui ci vorranno circa 18 mesi prima che lo stadio sia interamente concluso e quindi agibile. La prima partita potrebbe esser disputata dunque all’inizio della stagione 2023/2024. In questi 18 mesi, il Bologna dovrà trovare uno stadio alternativo: al momento, però, va per la maggiore l’idea di costruire una “piccola” struttura in città – di circa 18 mila posti – per ospitare la squadra per un anno e mezzo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”