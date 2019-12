GdS – Qui Udine, c’è il rischio che la testa sia volta al campionato

L’Udinese arriva alla sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia con il Bologna in un momento di difficoltà. La squadra è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e la classifica in questo momento è preoccupante. I giocatori sono in ritiro da due giorni, a loro il d.t. Marino richiede: “orgoglio e voglia di onorare la maglia”. Complice anche un calendario in salita, in ordine Napoli, Juventus e Cagliari, contro il Bologna i friulani cambieranno praticamente tutta la formazione rispetto all’impegno con la Lazio, con il solo Samir confermato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.