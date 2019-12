GdS – Questo è il vero Bologna: Mihajlovic è tornato, e si vede

Grande vittoria ieri pomeriggio del Bologna, che al Dall’Ara supera 2-1 l’Atalanta. Presente ovviamente anche Sinisa Mihajlovic, che come aveva promesso è sceso in panchina anche contro la Dea – dopo che con il Milan. Il Dall’Ara è casa sua, e tutta Bologna lo sa. Il tecnico serbo ha messo tutto sé stesso nella prestazione di ieri, anche fisicamente (fantastici i suoi colpi di tacco a bordo campo!). I ragazzi hanno colto il messaggio, mettendo in campo quanto richiesto dal proprio allenatore.

Mihajlovic cerca in tutti i modi di partecipare alle fatiche della squadra, in ogni momento possibile: pretende intensità dalla panchina, urla e stimola i suoi giocatori richiamandoli uno per uno, e poi si complimenta con loro negli spogliatoi. Riecco quindi sprazzi di quella furia che tutti noi conosciamo. Mihajlovic c’è, è tornato. E si vede.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”