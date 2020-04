GdS – Questo Bologna parla olandese

Fino al 2018, nessun giocatore olandese aveva mai vestito la maglia del Bologna in tutta la sua storia. Poi, due estati fa, una piccola rivoluzione. Dall’Ajax è infatti arrivato Mitchell Dijks, che è un po’ l’apripista in questo senso. Terzino sinistro soprannominato dai tifosi “the tractor”, all’inizio ha faticato con Inzaghi: dall’arrivo di Mihajlovic però ha letteralmente iniziato ad arare la corsia. Tuttavia, questa stagione è stata devastante per lui: appena 4 presenze prima del doppio infortunio, poi è arrivata la pandemia.

A Dijks si sono poi aggiunti nell’estate del 2019 Stefano Denswil e Jerdy Schouten. Il primo è un difensore arrivato dal Bruges: acquistato per fare il centrale, col tempo è stato adattato terzino sinistro al posto proprio dell’infortunato Dijks. Ma sta ancora imparando. Il secondo invece è un centrocampista vecchio stile, di grande geometria e visione di gioco. Classe 1997, arriva dall’Excelsior con tanta voglia di mettersi in mostra: l’inizio è stato in salita per via degli infortuni e della concorrenza, ma adesso si è preso – in silenzio – la mediana rossoblu. In ogni caso, i tre olandesi non sono mai scesi in campo contemporaneamente.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”