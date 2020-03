GdS – Orsolini: “Sognavo di vedermi agli Europei. Juventus? A Bologna sto da Dio”

“Un po’ di paura c’è, ma quando usciremo saremo tutti più generosi. Per ora rimango in casa con la mia fidanzata: leggo, guardo la tv, gioco alla playstation. Europei? Capisco il rinvio, ma un po’ rosico. Sognavo di giocarmi una manifestazione del genere. Mancini non mi ha detto nulla, ma io ci riproverò per l’anno prossimo. Ho una voglia di calcio pazzesca. Non vedo l’ora di tornare a giocare”.

