GdS – Orsolini-Chiesa, la giovane Italia protagonista nel derby dell’Appennino

Oggi alle 12.30 va in scena il derby dell’Appennino al Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina. Ma non solo. Sullo sfondo del match c’è anche la sfida tra i due giovani azzurri in ottica Europeo: da una parte il padrone di casa Riccardo Orsolini, dall’altra l’ospite Federico Chiesa. Derby tra due giocatori di grande talento, che sperano entrambi di stupire l’Italia anche quest’estate con la nazionale di Mancini. Amici anche fuori dal campo, hanno entrambi registrato un gol e un assist – a vicenda – nell’ultimo match dell’Italia, la vittoria per 9-1 a Palermo contro l’Armenia valida per le qualificazioni.

Orsolini e Chiesa hanno parecchio in comune. Oltre alla nazionale, entrambi sono protagonisti nelle rispettive squadre. Il numero 7 del Bologna – dopo aver fatto un po’ di gavetta in Serie B – passando per l’Atalanta, è rinato l’anno scorso con Mihajlovic. In questa stagione ha già realizzato 4 reti e 5 assist, ed oggi spera di riprendere l’anno nuovo come aveva finito quello vecchio: nel 2019 l’Orso è infatti stato il miglior marcatore degli emiliani con 10 gol. Il numero 25 della Viola invece, nato e cresciuto a Firenze, sta attraversando un periodo di alti e bassi: appena tornato dall’infortunio, fino ad ora ha messo a segno 2 reti e 5 assist. Entrambi esterni offensivi e classe 1997, sognano di decidere il derby dell’Appennino.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”