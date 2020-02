GdS – Mihajlovic supera tutti a Bologna: è il migliore nell’era dei 3 punti

Questo Bologna fa davvero emozionare. I risultati ottenuti dai rossoblu, uniti al gioco espresso, fanno sognare i tifosi e tutto l’ambiente. Anche i numeri sono dalla parte degli emiliani, i quali sono guidati da un condottiero unico: Sinisa Mihajlovic. La squadra occupa al momento il 7^ posto in classifica, l’ultimo posto valido per entrare – tramite preliminari – in Europa League. Dopo 23^ giornate di campionato, il Bologna ha 33 punti – 15 in più della scorsa stagione: il bottino dice fin qui ben 9 vittorie, 8 sconfitte e 6 pareggi.

Statistiche alla mano, Sinisa Mihajlovic è – nell’era dei 3 punti – l’allenatore ad avere la media punti più alta nella storia del Bologna: considerando tutte le gare in cui il mister si è “seduto” sulla panchina rossoblu, la sua media punti per gara tocca quota 1,56, cifra decisamente consona ad una formazione che aspira ad una buona posizione nella colonna di sinistra. Mihajlovic ha infatti fin qui fatto meglio di veri e propri totem rossoblu: da Ulivieri a Guidolin, da Mazzone a Pioli, da Colomba a Malesani.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”