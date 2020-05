GdS – Mihajlovic non resiste più: imminente il suo rientro a Bologna

Sinisa Mihajlovic è a tutti gli effetti un “leone in gabbia”. Lo è sempre stato in questa stagione molto particolare, e lo è anche adesso. Oggi che le misure restrittive sono state allentate, anche il tecnico serbo vuole togliersi qualche piccola soddisfazione. Da domattina il Bologna comincerà ad allenarsi in maniera individuale – e del tutto volontaria – presso il centro sportivo di Casteldebole, e non è assurdo pensare che possa esser presente anche il mister.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, infatti, l’allenatore rossoblu sta organizzando il suo rientro anticipato. Mihajlovic è a Roma con la famiglia da settimane, ma adesso sembra che la lontananza dal campo da gioco sia diventata per lui insostenibile. Di sua spontanea volontà, il serbo potrebbe dunque tornare in Emilia nelle prossime ore, andare a fare una sgambata sul terreno di gioco e ricominciare a sentire il profumo dell’erba.