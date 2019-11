Gds – Mihajlovic e Conte, scontro tra due duri del campo

Bologna e Inter certamente non condividono le ambizioni, il budget e le prospettive, ma sono accomunate dall’avere in panchina due allenatori che caratterialmente non sono così distanti. Sinisa Mihajlovic è stato anche vicino ad essere il successore di Conte sulla panchina della Juventus come rivelato dallo stesso tecnico serbo. Sinisa e Antonio, coetanei e con lo stesso numero di vittorie in Serie A: 94 pari, oggi vanno a caccia del sorpasso sul collega. Entrambi grintosi e capaci di penetrare nella psiche dei propri giocatori se si instaura il giusto feeling. Peccato non vedere il confronto tra questi due direttamente sul campo, ma comunque Mihajlovic dialogherà con i suoi ragazzi prima dell’incontro come ha sempre fatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.