GdS – La Juventus ha tentato Mihajlovic due volte, ma non è mai andata

Domani sera il Bologna giocherà all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, gara valida per l’8^ giornata di Serie A. Tra le file rossoblu ci sarà anche Sinisa Mihajlovic, che sta rispettando alla perfezione il programma di cure concordato coi dottori. Il tecnico serbo vuole assolutamente essere presente domani in panchina contro la Vecchia Signora, squadra a cui è stato molto vicino ben due volte. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus ha tentato in un paio di occasioni Mihajlovic, ma senza mai riuscire a metterlo sotto contratto. Il mister è stato a Torino, ma solo come allenatore granata. Mai nelle vesti di allenatore bianconero.

La prima volta fu nell’estate del 2014, quando Conte era ai ferri corti con la dirigenza juventina. Il tecnico si dimise però in leggero ritardo, a ritiro già iniziato, quando Mihajlovic – allora allenatore della Sampdoria – aveva già deciso di rimanere a Genova. La Juve quindi prese Allegri, che rimase per 5 anni gloriosi. Nell’estate del 2019, poi, con l’addio del tecnico toscano, Nedved e Paratici hanno cercato per settimane il sostituto adatto. Insieme a Sarri – che poi arrivò – in lizza c’era anche lo stesso Mihajlovic. I Campioni d’Italia virarono però sull’ex Chelsea, e Sinisa prolungò il suo contratto con il Bologna – nonostante l’interesse anche della Roma – per altri 3 anni. Intrecci continui dunque tra il serbo e la Vecchia Signora, senza però riuscir mai a concludere nessuna trattativa.