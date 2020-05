GdS – Il Bologna si allena, ma Palacio rimane a casa

Martedì 5 maggio il Bologna ha dato il via agli allenamenti individuali presso il centro sportivo di Castedebole. Tutti i giocatori, pian piano, dopo la visita per l’idoneità sportiva, sono arrivati al campo scaglionati a svolgere qualche corsetta e qualche palleggio in solitaria. Tutti, tranne Rodrigo Palacio. Consapevole del fatto che questi allenamenti erano facoltativi, “El Trenza” ha infatti preferito rimanere a casa piuttosto che rivedere i propri compagni e tornare a calcare il terreno di gioco.

L’attaccante argentino si sta tenendo in forma tramite tapis-roulant e cyclette, e per il momento non sembra aver intenzione di tornare al campo. Con il Coronavirus non si scherza, soprattutto a 38 anni. Palacio non è obbligato a raggiungere il gruppo, e se non se la sente è giusto che rimanga all’interno delle proprie mura. Non è chiaro neanche fin quanto continuerà così: potrebbe non presentarsi a Casteldebole neanche lunedì 18 per l’inizio degli allenamenti collettivi, ma proseguire finché tutta la squadra non sarà convocata per il ritiro.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”