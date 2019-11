“Milano non è la mia seconda città, ma la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi del posto e dell’Italia stessa: amo la genialità degli italiani. Il mio cuore non ha mai davvero lasciato il vostro paese. Ho appena finito la mia avventura a Los Angeles, ne avevo voglia: adesso siamo in due ad esser eroi dei due mondi, io e Garibaldi. Milan? Se c’è un progetto che mi stimola a dovere posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni”.

Scheda 1 di 3