GdS – Essere o non essere: Skov Olsen è il dilemma

Tra i tanti dubbi della prossima stagione del Bologna, c’è probabilmente anche Andreas Skov Olsen. Il talento danese che tutti volevano è sbarcato in Emilia in estate, ma ancora non ha rispettato le aspettative. Tra la difficoltà di adattamento e la concorrenza diretta col più esperto Orsolini, il classe 1999 non è ancora riuscito ad esplodere. Su di lui c’erano le big tedesche e inglesi, ma il ragazzo – insieme alla famiglia – ha scelto Bologna.

Mihajlovic e Bigon hanno sempre creduto molto in lui, e probabilmente avevano già messo in conto di dover aspettare questa prima stagione in Serie A prima di poter fare valutazioni complete. Il tecnico serbo non ha intenzione di bocciare subito il talento danese, ma è chiaro che il tempo passa: fin qui 19 presenze in campionato e un solo gol. Skov Olsen non è stato quasi mai decisivo, ma potrà esserlo in questo rush finale quando si riprenderà a giugno.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”