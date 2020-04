GdS – Dominguez studia per diventare titolare di questo Bologna

Arrivato in inverno, Nicolas Dominguez è stato il primo vero acquisto di Sabatini per questo Bologna. Il ds lo aveva già bloccato in estate, ma il centrocampista argentino è rimasto per altri 6 mesi al Velez. Ora è sbarcato in Italia, e sta cercando di affermarsi – anche se a fatica – in questa squadra. La concorrenza in mediana è alta, ma il suo obiettivo è quello di scalare le gerarchie e di diventare nel breve periodo un titolare della formazione rossoblu.

Il ragazzo si affida molto al suo compagno di squadra Palacio, con cui non condivide solo la nazionalità. I due sono infatti sbarcati a Basket City, la città del basket. Appena 3 mesi fa, alla sua presentazione, Dominguez non ha mancato di ribadire la sua passione per la pallacanestro, in particolare per la Nba. L’attaccante, invece, è già stato a vedere molte partite qui in Italia: prima a Milano ed ora a Bologna. Entrambi, e non potrebbe essere altrimenti, stravedono per il connazionale Manu Ginobili, talento amato da più generazioni.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”