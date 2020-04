GdS – Denswil è un’incognita: non ha convinto, ma punta ad Europa e Nazionale

Il Bologna ha fatto un mercato importante in estate: Mihajlovic è stato accontentato in tutti i settori, ed ha potuto lavorare anche con ragazzi giovani e sconosciuti – come piace a lui. Tra i nuovi titolari che ancora non hanno convinto appieno il popolo rossoblu c’è sicuramente Stefano Denswil, difensore olandese arrivato con ben altre aspettative. Il classe 1993 ha il fisico del centrale d’altri tempi, ma anche un piede sinistro di notevole qualità. Doveva far coppia in mezzo con Danilo, ma alcune prestazioni non all’altezza gli hanno fatto perdere il posto da titolare.

L’infortunio di Dijks gli ha poi dato la possibilità di riscattarsi, stavolta però come terzino sinistro. Denswil ha scalato le gerarchie di Mihajlovic, e alla fine si è dimostrato una preziosa risorsa. Il ragazzo ha però fatto vedere solo una parte delle sue qualità: ancora rimane una piccola incognita. In ogni caso, l’olandese crede nel progetto Bologna – e infatti ha firmato fino al 2023 – e vuole riportare la società in Europa. Il suo obiettivo principale è conquistare la nazionale maggiore.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”