Gds – Denswil e la maledizione della tecnologia

Alla ripresa del campionato il Bologna avrà bisogno del gol di tutti per cercare una insperata rincorsa all’Europa. Soprattutto dalla difesa dove Mihajlovic ha trovato le reti di Bani ma non ancora quelle di Denswil. Ma il difensore mancino è stato piuttosto fermato dalla tecnologia.

Come sottolinea Gazzetta sono state tre le marcature dell’ex Bruges neutralizzate dal Var o dalle telecamere: in Brescia-Bologna 3-4 c’è il suo zampino sulla rimonta rossoblù ma l’ultimo tocco è impercettibile e del difensore Sabelli, stesso discorso in Bologna-Milan, c’è Denswil nella zona del gol dei padroni di casa ma Hernandez è l’ultimo a toccare – altra autorete – infine Lazio-Bologna, con i rossoblù spreconi ma in gol due volte e due volte fermati dal Var, una di queste punisce Denswil per un tocco involontario di mano.