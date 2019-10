Gds – Bologna-Sampdoria: le probabili formazioni

Il Bologna domani alle ore 12.30 ospiterà allo stadio Dall’Ara la Sampdoria di Ranieri. I rossoblù sono alle prese con una lunga lista di indisponibili: Medel, Tomiyasu, Destro e Dijks. Mediana da reinventare quindi per Sinisa Mihajlovic che sembrerebbe optare per Svanberg assieme a uno tra Poli e Dzemaili, con il primo favorito. In difesa invece la coppia di centrali sarà formata da Danilo e Bani. In attacco rimane l’incognita del centravanti: dovrebbe essere Palacio, ma non si esclude che possa partire titolare Santander, con l’argentino spostato a sinistra e di conseguenza Sansone che partirebbe dalla panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri