GdS – Bologna-Palacio, ancora insieme

Uno degli uomini più rappresentativi di questo Bologna risponde al nome di Rodrigo Palacio. Arrivato nell’estate del 2017 dall’Inter, si appresta ad iniziare la sua quarta stagione in rossoblu. Si perché quanto visto fin qui quest’anno è sufficiente: i rossoblu vogliono prolungare il matrimonio con l’attaccante argentino. “El Trenza” decide un anno per volta, e l’impressione è che molto dipenderà – come nell’estate scorsa – da quello che farà Mihajlovic. Vista la permanenza praticamente certa del tecnico serbo, lo è anche quella del numero 24.

A 38 anni suonati, Palacio sta ancora bene sia fisicamente che mentalmente. Quest’anno ha fatto meglio anche rispetto alle due stagioni precedenti: 6 gol in 25 presenze. Non è ancora ora dunque di parlare di titoli di coda. Il ragazzo è a quota 87 gol in Serie A: arrivare a 100 sarebbe un sogno non impossibile, magari terminando questa stagione e guidando l’attacco rossoblu anche nella prossima. Inoltre, è a sole 2 reti dalla top 100 dei marcatori di tutti i tempi del nostro campionato. Bologna chiama “El Trenza”, e lui risponde. Appena possibile, arriveranno le firme sui contratti.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”