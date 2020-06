GdS – Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Domani la Juventus arriverà al Dall’Ara di Bologna alle ore 21.45, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. I bianconeri devono dimostrare di essersi già lasciati alle spalle la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, mentre i rossoblu sono più un’incognita: questa è per loro la prima partita in assoluto dalla sconfitta all’Olimpico contro la Lazio del 29 febbraio.

Mihajlovic potrebbe preferire il 4-3-3 al suo 4-2-3-1, ma poco cambia. A sinistra Dijks e non Krejci, mentre a centrocampo al fianco di Medel potrebbe esserci Dominguez: l’argentino è al momento in vantaggio su Poli. Certa la titolarità di Orsolini, Soriano e Sansone, mentre davanti potrebbe spuntarla Barrow e non Palacio. Le scelte di Sarri, invece, saranno pressoché le stesse delle ultime due uscite: dubbio Pjanic-Ramsey, dentro il tridente Costa-Dybala-Ronaldo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”