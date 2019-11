Gds – “Bologna for Community” è un successo

Il Bologna conferma la propria attenzione al sociale grazie a “Bologna for Community”, un servizio di trasporto attraverso delle navette per permettere alle persone che altrimenti non riuscirebbero ad andare al Dall’Ara di seguire ugualmente la squadra nelle partite in casa. Il debutto è stato il 6 ottobre per la partita con la Lazio, ma il tutto esaurito si è raggiunto per la partita con l’Inter, tutte e tre le navette messe a disposizione infatti hanno visto i posti esaurirsi. Attualmente questo progetto ha la portata per riempire la metà dei posti riservati allo stadio per i disabili e può contare su un testimonial come Andrea Poli, protagonista del video di lancio di questa iniziativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.