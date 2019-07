GdS – Aumentano le quotazioni di Gabbiadini

Secondo quanto riportato oggi da la Gazzetta dello Sport, si starebbero intensificando i rapporti Santander-Suning, una situazione che dà molto da pensare al Bologna. I rossoblu infatti considerano il reparto avanzato completo, con Destro, Palacio e il paraguayano. Ma l’ipotesi partenza per “El Ropero” potrebbe diventare realtà e allora i bolognesi dovrebbero correre ai ripari.

Le ipotesi iniziali di Inglese e Kouamé sembrano svanire lentamente, con il primo che sembra avviarsi a un ritorno a Parma e il secondo pronto a partire da Genova per vestire il granata del Torino. Ecco allora salire le quotazioni di Manolo Gabbiadini, sempre molto apprezzato tra le mura di Casteldebole. Il giocatore potrebbe essere in uscita dalla Sampdoria e i felsinei sembrerebbero in pole position per riportarlo sotto le Due Torri, dove ha già vestito il rossoblu nella stagione 2012-13, anche se per ora non ci sarebbe alcuna trattativa in tavola.