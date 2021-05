Gazzetta – Visionato il ritiro di Pinzolo: nessuno dello staff di Mihajlovic presente

I rossoblù partiranno il 14 luglio, nel sopralluogo presenti solo Fini e Di Vaio

Il luogo scelto dovrebbe essere quello di Pinzolo, dove i rossoblù avevano già lavorato nella stagione 2018 con Pippo Inzaghi in panchina. Ma oltre al team manager e il capo-scouting, non erano presenti membri dello staff di Mihajlovic. Una coincidenza o no? La squadra dovrebbe partire il 14 luglio e sarà raggiunta successivamente dai nazionali.