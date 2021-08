Gazzetta – Vignato, l’universale

Il talento rossoblù viaggia verso una maglia da titolare contro la Ternana

Contro la Ternana Sinisa Mihajlovic dovrebbe concedere una chance da titolare a Emanuel Vignato . Che lo stesso allenatore serbo considera un jolly: è stato provato in più ruoli a centrocampo, e all'occorrenza può fare anche l'attaccante.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è sicura che lunedì contro la Ternana l'ex talento del Chievo scenderà in campo dal 1': probabile che Mihajlovic lo schieri su una delle due fasce d'attacco, considerando che Barrow ha ripreso ad allenarsi con il gruppo da pochi giorni e che Orsolini ieri ha svolto solo lavoro di scarico in palestra. Il suo obiettivo è quello di stupire Mihajlovic, così che si possa giocare le sue chance anche quando il reparto avanzato sarà al completo.