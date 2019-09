Gazzetta – Un solo punto in due partite, Sinisa arrabbiato. Medel già capitano

Il peso di Medel nello spogliatoio era facilmente pronosticabile. Le parole che ha rilasciato alla stampa dopo il match di mercoledì sono quelle di un vero leader. Non è un caso che contro il Genoa, una volta usciti sia Palacio che Poli, la fascia sia ricaduta sul suo braccio. In 4 gare giocate, il pitbull si è preso il Bologna. Per tempra, cattiveria e forza di volontà, la rappresentazione in campo dello spirito di Mihajlovic.

Pensando poi a Sinisa, ieri ha parlato con la squadra. La rabbia di mercoledì sera non è svanita, la mentalità con cui i suoi ragazzi sono scesi in campo era quella giusta, è mancato il cinismo per portare a casa il risultato. I 4 punti persi nelle ultime due hanno mandato Sinisa su tutte le furie. Per il match di domenica, il tecnico chiede maggiore malizia e freddezza sotto-porta. Sprecare altre occasioni non sarà concesso contro l’Udinese.