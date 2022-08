Gazzetta – Un ritorno speciale per Mihajlovic

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ricorda che l'allenatore serbo, ogni volta che mette piede nell'Olimpico contro la sua Lazio, riceve affetto esondante dai suoi ex tifosi. Per Mihajlovic quella di domani sarà anche l'occasione per incrociare nuovamente da vicino Alessio Romagnoli, acquistato in questa sessione di mercato proprio dalla Lazio: i due si sono conosciuti otto anni fa, nel settembre 2014 alla Sampdoria per la precisione, prima che Sinisa decidesse di portare il difensore con sè anche al Milan.