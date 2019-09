Gazzetta – Un mercato alla ricerca della continuità

“La linea guida di questo mercato è stata la continuità tecnica”, lo dice Bigon, lo confermano i fatti. Il Bologna in questa sessione di mercato, piuttosto che andare alla ricerca dell’occasione o del nome che fa parlare, ha seguito una progetto chiaro e volto a sviluppare ulteriormente quanto di buono si è visto nella seconda parte della seconda stagione. E’ vero che non si è riusciti a trattenere Lyanco e Pulgar, ma il primo è stato sostituito da Denswil, scuola Ajax e chiuso all’epoca dall’esplosione di un certo De Ligt, mentre Medel prende il posto di Pulgar ed è difficile credere che sia un passo indietro. Il mercato ha completato la rosa, ora alle partite il Bologna si presenta con una panchina valida, ci sono praticamente due giocatori per ruolo, ma le loro qualità permettono a Sinisa di cambiare le caratteristiche e lo schieramento dei suoi ragazzi: è il caso di Tomiyasu, arrivato come centrale e scopertosi terzino. Saputo ha investito e lo ha fatto anche sulle certezze: Orsolini, Soriano, Sansone e il rinnovo di Palacio, segnale che lo scorso anno non deve essere un caso isolato o un punto d’arrivo, da lì si deve partire. Si pensa e lo si fa guardando al futuro, ma anche al presente: la progettualità contraddistingue gli arrivi di Skov Olsen e Schouten, mentre ad occhio attento l’acquisto di Bani risulta importante poichè è un usato sicuro per la categoria. Infine c’è Dominguez che arriverà a gennaio ed è pronto a rappresentare un ulteriore passo in avanti nello sviluppo dei rossoblù. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.