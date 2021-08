Gazzetta – Ufficiale Arnautovic, debutta giovedì con il Liverpool?

L'austriaco ha firmato un triennale da 2,7 milioni netti. Allo Shanghai 3 milioni più uno di bonus per il cartellino

Il club emiliano pagherà 3 milioni allo Shanghai per il cartellino, più uno di bonus. L'austriaco ha firmato un triennale, più opzione per il quarto anno, a 2,7 milioni netti a stagione. Oggi pomeriggio, l'ex West Ham scenderà in campo e potrebbe debuttare già giovedì con il Liverpool in amichevole a Evian. Alla peggio, per vederlo con la maglia del Bfc bisognerà aspettare domenica, nel test con il Pordenone. La cosa certa è che vestirà la maglia numero 9, lasciata da Santander.