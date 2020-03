Gazzetta-Totti a Di Vaio: “Non avrei mai smesso, ancora in grado di fare la differenza”

Scherzano ricordando i bei tempi, Francesco Totti e Marco Di Vaio, amici che nonostante anni di carriera ad altissimi livelli si ritrovano a parlare del più e del meno come se niente fosse.



La discussione, catturata dalle telecamere del reality Celebrity Hunted, mostra la voglia di tornare a giocare e divertirsi da parte di Totti , che si dichiara ancora in grado di fare la differenza.

Nelle sue parole tutta la voglia di un ragazzino alle prime armi mista ad un pizzico di malinconia per un presente lontano dai campi di gioco: “Io non avrei mai smesso. Però l’età era quella giusta per smettere. Quello che mi manca di più sono le partite. Poi ti devi reinventare, devi iniziare da capo. Tutt’ora sarei comunque in grado di fare la differenza”.

Fonte: Gazzetta dello Sport