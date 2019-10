Gazzetta – Tomiyasu k.o. domani il verdetto sull’infortunio

Sono i minuti finali del match con la Mongolia, quando Takehiro Tomiyasu sente una puntura alla coscia sinistra. Si tratta del bicipite femorale che manda k.o. il nipponico. Con ogni probabilità oggi si scoprirà l’entità reale dell’infortunio. Il giocatore del Bologna si trova attualmente in ospedale dove sono in corso accertamenti. Probabilmente l’impiego senza sosta da agosto, unito ai continui voli intercontinentali, hanno influito negativamente sul fisico del giovane rossoblu.

Il c.t. del Giappone Moriyasu, ha dichiarato che il giocatore molto probabilmente non sarà disponibile per la partita con il Tajikistan. A Bologna c’è apprensione, si vuole capire se si tratta solo di risentimento o di problemi più seri. Per ora si prevedono circa 20 giorni di stop, in attesa di ulteriori dettagli. In ogni caso Mbaye scalda i motori, pronto a scendere in campo per i primi minuti della stagione, nella trasferta più difficile di tutte: quella contro la Juventus di CR7.