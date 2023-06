Gazzetta – Thiago chiaro: obiettivo salvezza e poi si vedrà

Thiago Motta dovrebbe restare al Bologna anche la prossima stagione. Il contratto fino al 2024 sembra tener al riparo il club, che non ha nessun timore di perdere l'allenatore, e i tre vertici societari prima del rompete le righe sono serviti a stabilire strategie e obiettivi. Ed è su questo punto che il mister vuole assoluta chiarezza. In base al mercato, che dovrebbe prevedere un piano di rientro, l'allenatore tarerà i reali e possibili obiettivi per la prossima stagione. Dopo 54 punti c'è solo l'Europa sul percorso del miglioramento ma Thiago sa che probabilmente almeno un giocatore verrà ceduto.