Igli Tare, prima di sbarcare alla Lazio dove chiuderà la carriera per poi assumere il ruolo di direttore sportivo, ha vestito la casacca sia del Brescia che del Bologna. Il dirigente biancoceleste ha commentato la partita che si giocherà domenica e che vedrà contrapposte le sue ex squadre: “Sono contento. Da tempo aspettavo che potesse tornare in calendario questa partita.”

