Gazzetta – Tanjga e De Leo guidano la squadra, Sinisa osserva tutto dai monitor

Gli aggiornamenti sull'allenamento di ieri

Ieri alle 15, la squadra si è allenata sotto la guida del tattico Emilio De Leo e Miroslav Tanjga . Come due anni e mezzo fa, Mihajlovic è tornato al Sant’Orsola per affrontare nuove cure. Sinisa ha seguito l’allenamento attraverso i monitor della sua stanza. Pochi tifosi a Casteldebole, inizio della seduta dedicata alla parte atletica, poi partitella a campo ridotto. Bigon a bordo campo a osservare. Sinisa, dalle telecamere, vede, corregge e valuta. Il discorso di Mihajlovic alla squadra lo farà venerdì quando la squadra sarà al completo. Grande lavoro dello staff da parte di Fabio Bazzani, Nicolò Prandelli, Marchesi e Baldi.

Si espresse Miroslav Tanjga su De Leo: “De Leo è diplomatico: ma a volte non tutti riescono a percepire la diplomazia, quindi io vado dritto”. E ancora Tanjga: “Io e Sinisa siamo quasi fratelli e testimoni l’uno dell’altro dei nostri matrimoni. Il suo primo figlio ha il mio nome, il mio primo maschio (di tre figli) si chiama Sinisa. Come facciamo io e lo staff a tenere l’attenzione di tutti? È un patto: i giocatori sono intelligenti, devono rispettare la fiducia che Miha ha avuto in loro. E’ riconoscenza”.