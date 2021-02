Gazzetta – Soriano e Luis Alberto, sfida tra i magnifici 7

Roberto Soriano e Luis Alberto sono le due stelle del centrocampo di Bologna e Lazio. Interpretano ruoli differenti all’interno delle loro squadre, ma hanno un punto in comune: il vizio del gol.

Entrambi infatti sono a quota 7 reti realizzati, tra i centrocampisti che hanno segnato di più in Serie A. Numeri da capogiro, per due giocatori chiave per Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi. Soriano è il capocannoniere della squadra rossoblù, tutti decisivi(tranne uno, quello all’andata con il Sassuolo) e che hanno portato punti, 11 complessivi. Senza dimenticare i 5 assist serviti. L’ex Villareal dentro una sola gara è in grado di ricoprire quattro ruoli: il trequartista, l’interventista da gol, la “museruola” del regista avversario e la mezzala nel momento in cui serve portare su palloni o pareggiare l’inferiorità numerica. Definito da Sinisa “il miglior centrocampista del campionato”, Soriano sogna l’Europeo con la maglia azzurra, dopo essere stato convocato da Mancini(che oggi forse sarà al Dall’Ara) nelle convocazioni di novembre. Dall’altra parte, Luis Alberto è il secondo miglior marcatore della Lazio, con il solo Immobile che ha fatto meglio. Quasi tutti i gol(sei) li ha messi a segno da dicembre in poi, firmando anche l’ultimo successo dei biancocelesti contro la Sampdoria. Soriano e Luis Alberto, due tuttocampisti bomber imprescindibili per le loro squadre, oggi si affronteranno in una sfida che promette gol.

Fonte-Gazzetta