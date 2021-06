Gazzetta – Sinisa spinge il Bologna. E Bigon assicura: “Pronti a rinforzarci”

Primo giorno in campo a 35° con 17 giocatori: riunione tecnica, poi Mihajlovic chiede sprint

Alle due del pomeriggio è arrivato Sinisa Mihajlovic e, mezz'ora dopo, tutti i giocatori a intervalli di cinque minuti, il primo di questi è stato Riccardo Orsolini. Il tecnico serbo ha fatto una riunione con i vertici rossoblù prima di mettersi al lavoro sul campo. "Conoscete bene Mihajlovic, per lui due settimane di vacanza sono anche troppe e dopo dieci giorni vorrebbe già tornare in pista", parola di Riccardo Bigon, intervenuto ieri a Radio1909. Ieri non è stato solo il giorno del Bologna dei grandi, ma anche quello dei giovani della Primavera, scesi in campo per salvare la categoria contro la Lazio. Il risultato finale ha sorriso ai ragazzi di Zauri che, dopo i supplementari, si sono imposti per 2-1 grazie a Ruffo Luci e Rocchi. Sul fronte mercato, il Bfc attende Bonifazi, Van Hooijdonk e Arnautovic. Se per l'austriaco, come ha detto Bigon, bisognerà aspettare, i primi due verranno invece ufficializzati appena sarà aperto il mercato, visto che per entrambi sono già stati raggiunti tutti gli accordi e le trattative sono chiuse.