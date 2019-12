Gazzetta – Si rivede Soriano, torna a Lecce?

Dopo un mese e mezzo ai box, si è rivisto in campo Roberto Soriano in quel di Casteldebole. Out dall’incontro con l’Inter, le sue capacità, fondamentali per i rossoblu, potrebbero tornare a disposizione di Sinisa. Non è in dubbio che la sua assenza abbia rallentato il rilancio rossoblu.

Il recupero dell’ex Villareal va monitorato giorno per giorno, il suo rientro in rosa per Lecce deve ancora essere valutato. La tempistica potrebbe dipendere dalla condizione di Dzemaili. Lo svizzero è uscito per un problema muscolare contro l’Atalanta e oggi lo staff medico valuterà le sue condizioni. Rimangono quindi sempre aperte le porte dell’infermeria rossoblu, che continuerà ad ospitare per diverse settimane anche Dijks e Krejci.