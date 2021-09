Gazzetta – Saputo furioso vuole la svolta

L'analisi di Gazzetta

Addio in tempi rapidi con il coordinatore che si è preso le proprie responsabilità e Saputo non ha esitato ad accompagnarlo alla porta. Dimissioni istantanee. Il presidente però è scontento e vuole una svolta. La situazione potrebbe toccare anche Sinisa Mihajlovic? No, non al momento. Sinisa si è assunto tutte le responsabilità della disfatta e non rischia la panchina, ma come tutti, dirigenza compresa, è sotto esame. Bologna-Lazio, chiude Gazzetta a firma Matteo Dalla Vite, sarà un test attitudinale per tutti.