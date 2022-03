Gazzetta – Saputo deluso dal girone di ritorno

La delusione di Saputo

Il proprietario è profondamente deluso dal girone di ritorno del Bologna e ha chiesto conto ai suoi sottoposti, come è normale che sia in un'azienda. Sinisa Mihajlovic ha spiegato le sue ragioni tra Covid, infortuni e calo fisico, il tutto all'interno di un confronto sereno ma che ha toccato anche il capitolo mercato. Il tecnico avrebbe preferito avere rinforzi nel periodo delicato di inizio anno ma la sessione invernale non ha portato la forza necessaria a tenere il ritmo dei 27 punti dell'andata. Il presidente chiede un finale di stagione importante, poi a fine anno si tireranno le somme per decidere se andare avanti assieme oppure no.