Gazzetta – Saputo a Bologna la prossima settimana per decidere il futuro del club

E' arrivato il momento con Saputo pronto a decidere il futuro del club

Mancano ancora due partite al termine della stagione, due partite in cui il Bologna di Sinisa MIhajlovic vorrà ottenere sei punti su sei, almeno per battere il record di 47 punti dell'allenatore serbo, arrivando a quota 49.

Con l'obiettivo stagionale fissato a 50 punti, la società potrà comunque ritenersi soddisfatta, considerando alcuni gravi errori arbitrali e tutte le vicissitudini di inizio 2022. Joey Saputo, infatti, dovrebbe atterrare a Bologna tra giovedì e venerdì della prossima settimana, per comunicare quelle che saranno le sue decisioni sul futuro del Bfc, in particolare se interrompere o meno il rapporto con Riccardo Bigon, nonostante le voci su un possibile arrivo di Giovanni Sartori crescono di giorno in giorno.