Questa sera la Roma impegnata in Europa League

La Roma, prima dell’impegno in campionato di questa domenica contro il Bologna, è chiamata al debutto stagionale in Europa League dove se la vedrà all’olimpico con l’Instanbul Basaksehir, squadra che lo scorso anno ha sfiorato la vittoria nel massimo campionato turco. Fonseca per i prossimi due incontri ha annunciato che ricorrerà al turnover: “Perché non si può pensare di giocare con gli stessi uomini due partite in tre giorni ed allora inevitabilmente dovremo cambiare qualcosa.”

In ogni caso contro i turchi non ci saranno stravolgimenti, i giallorossi sono infatti chiamati a vincere per indirizzare subito il girone; alle spalle di Dzeko torna dal primo minuto Zaniolo al posto di Pellegrini, mentre sono pronti per la prima da titolari Spinazzola e Diawara. Spazio anche a Juan Jesus in difesa.

Roma (4-2-3-1): Lopez, Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante, Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko. All. Paulo Fonseca.