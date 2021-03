Gazzetta – Mihajlovic e il Papa diventa una serie tv

Un grande incontro, quello tra Papa Francesco e Sinisa Mihajlovic, moglie e suocera di Sinisa, andato in scena l’8 febbraio scorso.

Oltre l’emozione, la visita è stata un’occasione per raccontarsi a vicenda le storie della loro vita, tramite un programma che andrà in onda sul Nove in prima serata il 20 e il 27 marzo e la sera di Pasqua. Sinisa in quell’occasione ha regalato al pontefice una copia del suo libro “La partita della vita”, in cui racconta, tra le tante, la promessa fatta ai suoi calciatori di essere in panchina, nonostante in piena cura contro la leucemia, alla prima di campionato contro il Verona: promessa mantenuta. Nelle tre puntate, divise in sette episodi, c’è anche un tema preciso: il rapporto tra i 7 vizi capitali e le 7 virtù: “Capisco che l’ira è quella cosa che ti acceca”, avrebbe raccontato Mihajlovic, “Bisogna cercare di saperla gestire, si può migliorare”. Un incontro, quello avvenuto più di un mesetto fa, durato circa tre ore, come ammesso dallo stesso tecnico rossoblù in conferenza stampa: “Con Bergoglio siamo stati tre ore, di solito con il Papa ci stai un quarto d’ora…”.

Fonte-Gazzetta