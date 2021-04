Gazzetta – Provaci ancora Musa

A Roma gol e magie, Bologna chiede a Barrow il bis

Il suo Bologna vinse per 2-3 e fu proiettato al settimo posto, a un punto dall'Europa League. Poco dopo il Covid interruppe il campionato, ma alla ripartenza Musa non si raffreddò, chiudendo la stagione con 9 gol in 18 partite. Un anno dopo il gambiano non è riuscito a riconfermare quei numeri, deludendo un po' alla prima intera stagione in A. Appena sei gol in 29 gare, ma quattro di questi hanno portato ben 10 punti sui 34 totali dei rossoblù. Oggi farà ritorno nella capitale e avrà l'occasione di colpire una big, dopo aver segnato, oltre che alla Roma, anche a Napoli e Inter l'anno scorso. Ancora nessun sigillo contro una delle prime nove quest'anno, ma i giallorossi sono il trampolino di lancio giusto per Barrow.