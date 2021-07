Gazzetta – Progetto “Fico Arena”, il club lo presenterà il progetto a fine luglio

Entro l'estate l'ok del Comune, poi a metà ottobre l'inizio dei lavori

Presentata al Comune la manifestazione di interesse per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto temporaneo, il Bologna conta di iniziare i lavori per la Fico Arena ad ottobre, per essere pronta nell'agosto del 2022 in vista del campionato 2022-23.

Entro l'estate il club rossoblù riceverà l'assenso del Comune per il via ai lavori, con la squadra che però comincerà e finirà nel frattempo il prossimo campionato al Dall'Ara. L'impianto temporaneo, che prenderà il nome di "Fico Arena", rimarrà a disposizione della prima squadra fino al 2024, annata in cui il Bologna tornerà nel Nuovo Dall'Ara. Il progetto definitivo verrà presentato dalla società e Fico attorno alla fine di luglio, appena dopo il ritiro. Intanto, ieri sera è stato aperto dopp un anno il Nuovo Fico EatalyWorld, abbellito e ampliato da numerose attrazioni. Presente anche il direttore commerciale e marketing del Bologna Christoph Winterling, in rappresentanza del club che costruirà a proprie spese la Fico Arena in quest'area.