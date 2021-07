Gazzetta – Poli se ne va in Turchia, fascia a Soriano

Il centrocampista è in uscita dal Bologna: Soriano sarà il nuovo Capitano

Trattativa avviata ma non ancora conclusa, come riporta Gazzetta: avendolo preso a zero, il Bologna lo libererà tramite una risoluzione consensuale nonostante il contratto fino al 2022. Non una fuga, ma la constatazione di essere meno gradito rispetto a una volta. Il rapporto con Sinisa Mihajlovic si era incrinato già nella scorsa stagione, e in questi primi giorni di Pinzolo la ferita non si è ricucita, anzi. Il tecnico serbo, dividendo i 30 convocati in due gruppi, ha inserito Poli in quello dei "baby". Il centrocampista ha sopportato questa situazione per i primi due giorni, poi le chiacchiere con l'agente e l'arrivo di una sirena turca. Un altro indizio della sua partenza è avvenuto sabato sera, giorno della presentazione della squadra in piazza: tra i giocatori che hanno parlato ai tifosi è stato scelto all'ultimo DeSilvestri ("perchè sono il più vecchio", la battuta dell'ex Toro), anche se il deputato doveva essere il Capitano. Poli abbandonerà così la sua fascia, di cui andava comunque fiero, passando il testimone a Roberto Soriano: ieri prima amichevole e prima volta da Capitano del Bologna.