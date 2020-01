Gazzetta – Poli, l’inesauribile Normal One che ha conquistato Bologna

Ci ha sempre messo la faccia nei momenti difficili, Andrea Poli per il Bologna c’è sempre stato. Il suo obiettivo quando arrivò a Bologna era di tornare in Europa con la maglia nuova. Ora quell’intento è più vivo che mai. Il centrocampista erediterà la fascia di capitano da Blerim Dzemaili appena la cessione in Cina sarà confermata.

L’ex Milan non è un ragazzo appariscente, non ama mostrarsi troppo, social compresi. Adora il calcio, fa una vita tranquilla e ama mettersi a disposizione della squadra. Un giocatore che però in calmo si trasforma, diventando infaticabile motore della squadra. Forza, sacrificio, equilibrio e buon senso, sono le principali armi del nuovo capitano del Bologna. Il Normal One, Andrea Poli.