Gazzetta – Poli c’è, ma il domani è un quiz

Il capitano ha avuto poche chances quest'anno: domenica potrebbe tornare titolare, ma il futuro in rossoblù è incerto

Poli aveva capito che non sarebbe stato un campionato semplice già dalle prime partite: nella sfida casalinga contro il Parma del 28 settembre, il capitano rimediò una frattura del perone, rimanendo fuori per tutta la prima parte di stagione. Il recupero della condizione fu lungo, e la parallela crescita di Svanberg, Schouten e Dominguez lo ha tenuto fuori anche per scelta tecnica. Queste ultime partite saranno utili anche per capire chi potrà far parte del Bologna del futuro, come affermato anche dallo stesso Mihajlovic nel post partita di Bergamo. E Poli è uno di questi: in scadenza nel 2022, l'ex Milan deve decidere se andare in scadenza con i rossoblù oppure guardarsi intorno e aspettare un'offerta(dal Monza come a Palacio?), detto che a Bologna sta benissimo. Anche la stessa società deve decidere effettivamente cosa fare con il centrocampista: probabilmente in mediana si perderà un giovane(l'indiziato è Svanberg) e uno fra gli esperti(Medel). Queste ultime 5 partite saranno più chiarificatrici in termini di futuro per il capitano rossoblù.